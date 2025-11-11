Heidelberg – Musik- und Singschule: Blockflötenkonzert am Sonntag, 16. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Blockflötenorchester der Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, führt am Sonntag, 16. November 2025, um 17 Uhr das von den Ureinwohnern Amerikas inspirierte Stück Bärenherz auf. Das Orchester wird mit einer Trommelstimme begleitet, die den Herzschlag der Bärenmutter symbolisiert. Die Leitung des Blockflötenorchesters wird in der Mitte des Konzerts symbolisch von Ute Scriba an Caroline Rohde übergeben. Sowohl bei der Aufführung dieses Werkes als auch bei den anderen Programmpunkten wirken auch das Blockflötenvororchester unter der Leitung von Nora Dhom und die Blockflötenspielkreise unter der Leitung von Elke Häublein, Ute Hartmann und Sebastian Schmidt mit. Der Eintritt ist frei.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:29