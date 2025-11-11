Heidelberg – Infos für Eltern mit Neugeborenen am 26. November im Stadtteil Boxberg – Kostenfrei und ohne Anmeldung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt Eltern mit Babys am Mittwoch, 26. November 2025, um 17 Uhr zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ein. Der Termin findet in den Räumen des Stadtteilvereins Boxberg, Boxbergring 14a, Iduna Center, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unter dem Motto „Willkommen im Leben“ informiert das Team des Familienbüros über interessante familienfreundliche Angebote der Stadt Heidelberg. Eine Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendamts erklärt die Anmeldung für Kitaplätze und beantwortet Fragen dazu. Die Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller steht für Gespräche bereit und gibt praktische Tipps rund ums Baby. Alle teilnehmenden Familien erhalten eine Baby-Begrüßungstasche mit Informationen und kleinen Geschenken. Geschwisterkinder dürfen gerne mitkommen. Es gibt Spielmöglichkeiten im Nebenraum und eine Betreuungsperson kümmert sich um die Kinder.

Die nächste Infoveranstaltung findet im März 2026 in Rohrbach-Hasenleiser statt. Der genaue Termin wird online unter www.heidelberg.de/baby bekanntgegeben.

Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 19:42