Heidelberg – Historische Erlebnisführung „Haunted Heidelberg – Böse Nachtgeschichten“ am Samstag, 15. November um 18:30 Uhr – Heidelberger Gästeführer laden ein!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sie kennen Heidelberg im Sonnenschein mit seinen romantischen Gässchen? Kommen Sie nach Einbruch der Dunkelheit: Erleben Sie die dunkle Seite der Altstadt. Lauschen Sie bei unserer „Gänsehautführung“ fesselnden Erzählungen über Mumien, Begräbnisriten, den Fluch der Krone und den Geheimnissen des Heiligenbergs. Vorsicht: Nur für Menschen mit guten Nerven, denen ein bisschen Grusel nichts ausmacht! Nicht für Kinder geeignet.
Voranmeldung ist notwendig: info@palatina-zeitreisen.de
Treffpunkt: Universitätsplatz, Löwenbrunnen
Tickets: (12 €) – Verkauf erfolgt vor Ort.
Quelle: Heidelberger Gästeführer e.V.
