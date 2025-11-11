Heidelberg – Gemeinsam reparieren statt wegwerfen – Erstes Repair-Café am Samstag, 22. November, im Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einem Repair-Café laden Ökostadt Rhein-Neckar e. V. und das Projektteam „Mobilität und Teilhabe“ der Stadt Heidelberg am Samstag, 22. November 2025, gemeinsam ein. Von 14 bis 18 Uhr haben interessierte Heidelberger Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, defekte Alltagsgegenstände mit Unterstützung fachkundiger ehrenamtlicher Laien zu reparieren. Veranstaltungsort ist zum ersten Mal das Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7.

Repariert werden kleinere Alltagsgegenstände, keine großen Elektrogeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke. Sehr aufwendige Reparaturen können nicht durchgeführt werden. Wer bereits weiß, welche Teile defekt sind, sollte die passenden Ersatzteile mitbringen. Eine Garantie auf erfolgreiche Reparaturen besteht nicht.

Die beiden Veranstalter möchten mit dem Repair-Café ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und gemeinschaftliches Reparieren in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen ermöglichen. Die Teilnahme am Repair-Café ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Freiwillige Spenden sind willkommen.

Wer das Repair-Café beim Auf- und Abbau sowie beim Empfang der Besucherinnen und Besucher unterstützen möchte, kann sich am Samstag beim Repair-Café am Einlass informieren oder per E-Mail an info@oekostadt.org wenden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 19:44