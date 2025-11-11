Heidelberg – Friedrich-Ebert-Anlage: Sperrung von Geh- und Radweg erst ab 26. Januar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Sanierung der Gebäude des Juristischen Seminars der Universität Heidelberg in der Friedrich-Ebert-Anlage wird der Geh- und Radweg im Bereich der Hausnummern 6 bis 8 ab dem 26. Januar 2026 voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis November 2026 andauern. Die Sanierungsarbeiten werden durch das Land Baden-Württemberg, vertreten durch Vermögen und Bau Amt Mannheim und Heidelberg, umgesetzt.

Für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer besteht folgendes Umleitungskonzept:

• Während der Maßnahme bleibt der motorisierte Verkehr unbeeinträchtigt.

• Radfahrende mit Ziel Altstadt werden ab dem Adenauerplatz über die Sofienstraße in die Plöck umgeleitet.

• Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, die gegenüberliegende Straßenseite zu nutzen.

Der ursprünglich für den 1. November 2025 vorgesehene Beginn der Sperrungen wurde nach finaler Abstimmung auf den 26. Januar 2026 verlegt. Hintergrund sind noch erforderliche Anpassungen in der Verkehrs- und Bauablaufplanung, die gemeinsam vorgenommen wurden, um einen sicheren und reibungslosen Start der Sanierungsarbeiten sicherzustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 00:31