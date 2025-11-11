Heidelberg: Autofahrer rast mit über 110 km/h durch die Stadt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend führte der Verkehrsdienst Heidelberg Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Straße durch. Auf diesem Streckenabschnitt sind maximal 50 km/h erlaubt.

Um kurz vor 21:30 Uhr fiel ein Mercedes AMG auf, der mit über 110 km/h durch die Stadt raste und die Kontrollstelle passierte. Der Verkehrsdienst stoppte die gefährliche Fahrt. Der 34-jährige Fahrer zeigte jedoch wenig Einsicht und beleidigte einen der Polizisten.

Wegen der massiven Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Er musss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Beleidigung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:17