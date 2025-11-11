Frankenthal – Stadtbücherei – Veranstaltungen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – 1 – Offenes Weihnachtsbasteln für Familien mit Kindern

Kreativ werden, gemeinsam gestalten und in Weihnachtsstimmung kommen – dazu lädt die Stadtbücherei Frankenthal alle Familien mit Kindern ein. Von Dienstag, 25. bis Freitag, 28. November entstehen an den Basteltischen der Kinderbücherei viele grüne Handabdrücke, die später zu einem besonderen Gemeinschaftskunstwerk zusammengesetzt werden: einem großen Weihnachtsbaum aus Papier.

2 – Vortrag in der Stadtbücherei: Ernährung bei ADHS

Die Stadtbücherei Frankenthal lädt am Donnerstag, 27. November um 19.30 Uhr zu einem informativen Vortrag der Ernährungstherapeutin und Diplom-Psychologin Ulrike Piske ein.

3 – Weihnachtliches Vorlesen für Erwachsene

Im Rahmen der Reihe „Eine gute Stunde Weihnachten“ lädt die Stadtbücherei Frankenthal am Mittwoch, 3. Dezember von 15 bis 16 Uhr zu einem gemütlichen Vorlesenachmittag bei Kaffee, Tee und Gebäck ein.

4 – Plotter-Werkstatt – Stofftaschen selbst gestalten

Am Freitag, 5. Dezember lädt die Stadtbücherei Frankenthal von 18 bis 20 Uhr zur Plotter-Werkstatt ein. In dem Workshop können Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren eigene Stoffbeutel mit individuellen Motiven und Schriftzügen gestalten.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 21:25