Eberbach – Mit dem Theaterbus nach Heidelberg! Die Theaterbusfahrten 2025/26 sind noch buchbar

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der neuen Spielzeit werden wieder alle acht Theaterbuslinien im Heidelberger Umland unterwegs sein und Sie mit gewohntem Komfort in unser Theater bringen. In Eberbach hält der Theaterbus an der Haltestelle Stadthalle / Rathaus.

Im Theater angekommen erwartet Sie Theaterkunst vom Feinsten: Im Rahmen von Winter in Schwetzingen erleben Sie die Barockoper »Der in seiner Freiheit vergnügte Alcibiades« von Agostino Steffani. Es folgen die Tango-Operita »María de Buenos Aires« von Astor Piazzolla und die Komödie »Das Abschiedsdinner« von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière, die den Minimalismus-Hype in bester französischer Boulevard-Tradition zum Anlass nehmen, sich zu fragen: Was wenn wir nicht nur Materielles entrümpeln würden, sondern auch endlich mal unseren Freund*innenkreis?

Der Theaterbus fährt von Eberbach in der Spielzeit 2025/26 zu den folgenden Vorstellungen:

Donnerstag, 4. Dezember 2025, 19:30 Uhr »Der in seiner Freiheit vergnügte Alcibiades« / La libertà contenta / Barockoper in drei Akten von Agostino Steffani / Rokokotheater Schwetzingen

Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:30 Uhr »Fidelio« / Oper in zwei Aufzügen von Ludwig van Beethoven / Halbszenische Aufführung / Marguerre-Saal

Donnerstag, 19. März 2026, 19:30 Uhr »Die Katze auf dem heißen Blechdach« / von Tennessee Williams / Marguerre-Saal

Donnerstag, 2. April 2026, 19:30 Uhr »María de Buenos Aires« / Tango-Operita in zwei Teilen von Astor Piazzolla / Marguerre-Saal

Donnerstag, 18. Juni 2026, 19:30 Uhr »Das Abschiedsdinner« / Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière / Marguerre-Saal

Theaterbuskund:innen genießen folgende Vorteile: entspannte An- und Abreise mit dem Bus bis zum Universitätsplatz/Rokokotheater Schwetzingen; Mitnahme von Rollatoren und – nach Anmeldung – von Rollstühlen; Vorstellungen im Paket oder einzeln buchbar; Karten und Rechnung bequem per Post nach Hause (zzgl. 3,00 Euro Versandkosten), alternativ Zusendung der Karten als Print@Home-Tickets zum Selbstausdrucken.Detaillierte Informationen zu den Vorstellungen sowie alle Angaben zu Ticketpreisen und Buchungsoptionen finden Sie auf unserer Webseite: www.theaterheidelberg.de/theaterbus.

Pakete und Einzeltickets können Sie ab sofort telefonisch oder per E-Mail buchen: gruppenangebote@theater.heidelberg.de, 06221 / 58 35 582, montags bis donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 18:35