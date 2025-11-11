Bensheim – Weißer Jeep „Grand Cherokee“ gestohlen/Kripo ermittelt

Bensheim / südhessischer landkreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 2.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jeep „Grand Cherokee“ entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-AR 1803 war auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwanheimer Straße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Zuletzt aktualisiert am 11. November 2025, 16:49