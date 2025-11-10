Worms – Vorweihnachtszeit im Wormser – Veranstaltungsprogramm

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Während die Vorweihnachtszeit hoffentlich eine besinnliche wird und zum Durchschnaufen einlädt, so heißt es im WORMSER und im LincolnTheater „Hochsaison“ mit einem besonders bunten und umfangreichen Programm für jeden Geschmack und Geldbeutel.

Im Einzelnen:

Freitag, 5.12., 20 Uhr, im LincolnTheater: Sebastian Lehmann, der „leidende Sohn“, schlüpft nun in seinem neuen Soloprogramm in die Welt des Vaters. Für ihn heißt es jetzt: ununterbrochen „Kinderzeit“.

Samstag, 6.12., 20 Uhr, im Oberen Theaterfoyer: Die Reihe der BlueNite-Konzerte setzen wir fort mit heißer Funk-Fusion-Musik des Hannes Stollheimer Interfusion Quartets.

Sonntag, 7.12., 19 Uhr, im Wormser Theater: Ebenso „heiß“ wird es an diesem Abend im Wormser Theater, wenn Ron Williams, zusammen mit 20 Musikern, The Sound of Classic Motown wiederbeleben und den Saal zum Kochen bringen wird.

Dienstag, 9.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Für klassisches Ballett in Perfektion steht das Moldawische Nationalballett. Zur Aufführung wird Tschaikowskys Klassiker Der Nussknacker gebracht.

Donnerstag, 11.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Weihnachtlich wird es, aber auch jazzig, groovig, schwungvoll, wenn der Wormser Musiker David Maier sich zu seiner Weihnachtsgala musikalische Wegbegleiter einlädt und mit ihnen plaudert und jamt.

Freitag, 12.12., 20 Uhr, im Mozartsaal: Was ist real, was fake? Darüber macht sich Tobias Mann in seinem mittlerweile 8. Solo und wie immer mit dem Schalk im Nacken so seine Gedanken.

Samstag, 13.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Unter dem Motto Über den Wolken präsentieren die beliebten Berlin Comedian Harmonists nach 20 Jahren Konzerten auf der ganzen Welt ihr Best-of- und Jubiläumsprogramm mit Originalen und neuen Arrangements.

Mittwoch, 17.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Nach dem sensationellen Erfolg vor zwei Jahren und minutenlangen Standing Ovations haben wir Peter Breuers Europaballet nochmals eingeladen, um Moonwalk – Ein Michael-Jackson-Ballett zu präsentieren. Wir versprechen einen grandiosen Tanzabend!

Donnerstag, 18.12., 18.30 Uhr, Dachterrasse des Wormser Kulturzentrums: Die Holly Jolly X-Mas geht in die nächste Runde. Mit dabei sind wieder The Döftels, außerdem Steven Cole & The Sandwich Life, Kultorganist Mambo Kurt u. a. m.

Donnerstag, 18.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Ebenfalls weihnachtlich geht es im Theater zu, wenn die Schauspielstars Andrea Spatzek und Ralph Morgenstern glauben, das perfekte Geschenk für Mutter gefunden zu haben, damit aber nur heillose Verwirrung stiften. Eine Komödie, die wunderbar in die Weihnachtszeit passt!

Freitag, 19.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Eine der virtuosesten Pianistinnen unserer Zeit, die US-Amerikanerin Claire Huangci, nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise von Mozart über Beethoven bis hin zu Gershwin, die unterhält, berührt und überrascht – Klassik, die groovt!

Samstag, 20.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Tanja Maria Froidl ist Marilyn Monroe und erzählt mit Ensemble und Band vom Leben der großen und doch meist unglücklichen Diva, schwelgt in Erinnerungen und singt ihre bekanntesten Songs.

Sonntag, 28.12., 17 Uhr, im Wormser Theater: Wie immer gibt sich die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit einem Silvesterkonzert die Ehre. Im Mittelpunkt steht dieses Mal Taschaikowskys Nussknacker-Suite. Die Klassiker von Johann Strauß dürfen natürlich auch nicht fehlen! Das Kartenkontingent ist bereits begrenzt.

Dienstag, 30.12., 20 Uhr, im Wormser Theater: Mit Peter Fleischhauers international bekannten King of Swing Orchestra lassen wir das Jahr ausklingen unter dem Motto Babylon Swing – New York meets Berlin und einem Abend voller Glamour und Gefühl und gleichsam einer Hommage an zwei Städte, die den Swing atmeten: New York und Berlin.

Tickets gibt es wie immer beim TicketService im WORMSER, Telefon 06241/2000-450, online unter www.das-wormser.de, sowie bei allen Ticket-regional-Vorverkaufsstellen.

