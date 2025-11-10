Weinheim – Verein Landerlebnis Weinheim sucht Engagierte für die Jugendarbeit der heimischen Landwirtschaft

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verein Landerlebnis Weinheim möchte sein Team erweitern und sucht engagierte Menschen, die Freude daran haben, Kindern die heimische Landwirtschaft näherzubringen.

Ziel der Jugendarbeit ist es, jungen Menschen einen direkten Einblick in die Weinheimer Landwirtschaft zu ermöglichen: Welche Bodenschätze gibt es in unserer Region? Wie entstehen unsere Lebensmittel? Und welche Bedeutung haben landwirtschaftliche Betriebe für Umwelt, Klima und Gemeinschaft?

Mit spannenden Aktionen, Führungen und Projekttagen auf Höfen und Feldern vermittelt der Verein Wissen mit Herz und Praxisbezug. So lernen Kinder und Jugendliche spielerisch, woher ihre Nahrung kommt – und entwickeln gleichzeitig Wertschätzung für Natur, Tiere und regionale Betriebe.

Gesucht werden Menschen, die Lust haben, diese wichtige Bildungsarbeit aktiv mitzugestalten – ob als Betreuerin, Organisatorin oder pädagogische Unterstützung. Vorkenntnisse sind willkommen, aber keine Voraussetzung – wichtiger sind Begeisterung, Zuverlässigkeit und Freude am Umgang mit Kindern und Tieren.

Wer Interesse hat, Teil des Teams zu werden, kann sich direkt beim Verein Landerlebnis Weinheim melden.

Kontakt:

Verein Landerlebnis Weinheim

Vorstand@landerlebnis-weinheim.org / www.Landerlebnis-Weinheim.org

Quelle: Verein Landerlebnis Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 10:32