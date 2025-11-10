Speyer – Künstlerführung mit Heike Negenborn in der Städtischen Galerie Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Galerie Speyer lädt am Freitag, 21. November 2025, um 11 Uhr, zu einer besonderen Künstlerführung mit Heike Negenborn ein. Unter dem Titel „Blickfelder – Landschaft als Denkraum“ führt die Künstlerin persönlich durch ihre Ausstellung und gewährt exklusive Einblicke in ihre künstlerische Arbeitsweise. Dabei zeigt sie, wie analoge und digitale Bildelemente in ihren Gemälden, Grafiken und Zeichnungen zu vielschichtigen Landschaftsräumen verschmelzen. Im Gespräch mit Franz Dudenhöffer, dem Leiter der Städtischen Galerie, sowie den Besucherinnen und Besuchern geht Heike Negenborn der Frage nach, wie sich Landschaft heute darstellen lässt – zwischen realem Naturerlebnis und digitalem Bildraum. So erhalten die Teilnehmenden nicht nur Einblicke in die Entstehung ihrer Werke, sondern auch in die Gedankenwelt einer Künstlerin, die traditionelle Landschaftsmalerei mit zeitgenössischen Bildmedien verbindet. Die rund 60-minütige Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, Kunst aus erster Hand zu erleben und mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung „Blickfelder – Landschaft als Denkraum“ ist nur noch bis zum 23. November 2025 in der Städtischen Galerie Speyer zu sehen. Interessierte haben somit letztmalig Gelegenheit, die eindrucksvollen Arbeiten von Heike Negenborn hautnah zu erleben.

