Spechbach – Wohnungseinbrüche – Zeugenaufruf

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Spechbach kam es am Freitag, zwischen 14:30 Uhr und 22:20 Uhr, zu zwei Einbrüchen in Wohnanwesen. Zwischen 14:30 Uhr und 22:20 Uhr gelangten die Unbekannten in der Straße „Epfenberghöhe“ vermutlich über die Terrassentür in das Innere. Dabei durchsuchte die Täterschaft mehrere Räumlichkeiten und entwendete Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Gegen 19:30 Uhr drangen zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam in ein Anwesen in der Panoramastraße ein. Hierfür entfernten sie eine Vergitterung aus der Wandverankerung und schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten. Hieraus entwendeten sie einen Tresor und flüchteten vermutlich über die Terassentür im Erdgeschoss und entfernten sich weiter über ein Nachbarsgrundstück in unbekannte Richtung. Auch hier kann der genaue Diebstahlschaden noch nicht abschließend beziffert werden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 13:44