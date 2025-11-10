Mutterstadt – Palatinum: Zwei Vorführungen im Rahmen des Europäisches Filmfestival der Generationen 2025

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 14.11.2025 finden im Palatinum zwei Vorführungen im Rahmen des Europäisches Filmfestival der Generationen 2025 statt.

Um 9 Uhr wird ein Film für Kinder, Jugendliche und Eltern gezeigt.

Hier wurden u.a. wie im Vorjahr Schulklassen eingeladen, die diese sehr gerne angenommen haben.

Um 19 Uhr findet die Vorführung für Erwachsene statt.

Die Filmnamen finden Sie auf dem angefügten Plakat.

Wir möchte Sie bitten die Veranstaltung eine Vorankündigung zu veröffentlichen.

Sie sind natürlich herzlich eingeladen an den Veranstaltungen teilzunehmen und darüber zu berichten.

Der Eintritt ist natürlich wie immer frei.

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 14:46