Mannheim – KulturCafé Special – Big Band Event – Drei Bands, kultureller Diskurs und Musik für die ganze Familie

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Big Bands sind seit jeher eine zentrale Ausdrucksform der Jazzmusik. Sie bieten Musiker*innen einen kreativen Austausch, fördern die Entwicklung neuer Kompositionen und hohe Zugänglichkeit für das breite Publikum. Deshalb haben sich die IG Jazz Rhein Neckar, und das Kulturhaus Käfertal, ein zentraler Ort für Begegnung und kulturellen Austausch in Mannheim, zusammengeschlossen.

Gemeinsam laden sie am 16. November 2025 ein zum Big Band Event. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen ein Programm von klassischem Swing und sanften Balladen über Latin bis hin zu neuerer Big Band Musik, mit zeitgenössischen Uraufführungen, Blues, Funk, Rock und Filmmusik.

Neben Kicks ’n‘ Sticks unter Leitung von Paul Stoltze und Nicolai Pfisterer werden die SAP Big Band unter der Leitung von Stephan Kirsch sowie Off-Beat, das Jazzensemble des Bach-Gymnasiums Mannheim, Leitung Peter Jacob, jeweils eine Stunde spielen

In der ersten Pause mit Kaffee und Kuchen wird Kurator Daniel Prandl ein Gespräch mit der renommierten Jazzpianistin Anke Helfrich über die Mannheimer Jazzszene von den 50er Jahren bis heute führen. In der zweiten Pause besteht die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung der YOUNITY Gallery mit Malereien, Druckwerken und Bilderbücher von Motz Tietze, Metallskulpturen von Rüdiger Krenkel und dem „Käfertaler Saurier“ aus recyceltem PET Material von Hendrik Hackl zu besuchen. Auch der Flammkuchenstand ist geöffnet

Die Kombination aus professionellen Musiker*innen, Amateur- und Schulband fördert den generationsübergreifenden Austausch und schafft eine Plattform für Begegnung, kulturelle Bildung sowie soziale Teilhabe – und dazu musikalische Unterhaltung für die gesamte Familie.

Programmablauf

15 Uhr Off-Beat (Bach-Gymnasium Mannheim)

16 Uhr Gespräch Daniel Prandl und Anke Helfrich über die Geschichte

der regionalen Jazzszene bei Kaffee und Kuchen

17 Uhr SAP Big Band

18 Uhr Pause mit Flammkuchen und Ausstellung in der YOUNITY Gallery

19 Uhr Kicks ’n‘ Sticks

Tickets zu 25,- Euro / Schüler, Studenten, Azubis 10,- Euro kulturhauskaefertal.de

Das Kulturhaus ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Mit dem Auto: Parkplätze zum Preis von 6,50 stehen auf dem benachbarten REWE-Parkplatz zur Verfügung.

