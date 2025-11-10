Mannheim – BAB6 – 50.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr geriet ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der A6 bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann war mit dem Audi Q8 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Kreuz Viernheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb letztlich auf dem linken Fahrstreifen stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Fahrer wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Auto wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 15:05