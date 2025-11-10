Mannheim – Abendakademie erhält Landesförderung für innovatives Sprachförderprojekt – Grün-Schwarz unterstützt Sprachförderung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mannheimer Abendakademie erhält für ihr Projekt „Sprachbrücken im Pflegealltag“ rund 16.000,- Euro und kann Menschen mit wenig Deutschkenntnissen damit ein weiteres wichtiges Angebot machen“, berichtet die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (GRÜNE) und fährt fort: „Gute Sprachkenntnisse sind der Schlüssel für Teilhabe und beruflichen Erfolg. Darum unterstützt die grüngeführte Landesregierung mit insgesamt 1,6 Millionen Euro dieses Jahr 50 Modellprojekte zur Sprachförderung von Menschen mit Migrationshintergrund.“

Förderung innovativer Sprachprojekte in Pflege und Gesundheitswesen

Gefördert werden insbesondere Projekte, die sich mit leicht zugänglichen, innovativen Angeboten – darunter digital und KI-gestützt – an die Menschen wenden. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Projekte für ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Auch Programme, die die Kommunikation in interkulturellen Teams im Pflege- und Gesundheitswesen fokussieren, werden unterstützt – so auch Sprachcoachings für Auszubildende mit Migrationsgeschichte in diesem Arbeitsbereich. Erstmalig können zudem Teilnehmende des Freiwilligen Sozialen Jahres davon profitieren.

„Unsere Abendakademie beweist mit diesem Projekt einmal mehr, dass sie es nicht nur versteht Sprache auf moderne und kreative Weise zu vermitteln, sondern gezielt Projekte für Menschen auf den Weg bringt, die durch klassische Deutschkurse weniger gut erreichbar sind. Die Unterstützung des Landes für dieses wichtige Angebot ist eine gute Nachricht und kommt den Pflegekräften genauso zu Gute, wie den Menschen, die gepflegt werden. Ein weiteres Modellprojekt aus Mannheim, dass hoffentlich vielen anderen als Vorbild dienen kann.“

Laut Sozialministerium wurden die Mittel im Programm „Modellprojekte der Sprachförderung“ aufgestockt.

Quelle: Elke Zimmer MdL

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 11:50