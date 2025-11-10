Ludwigshafen – Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen kam es kurz nach 8:00 Uhr in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme, auch Rettungsdienste waren vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen blieb es glücklicherweise bei Sachschaden – Verletzte wurden nicht gemeldet.

Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben, der Verkehr fließt in diesem Bereich wieder normal.

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 10:14