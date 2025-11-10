  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.11.2025, 14:51 Uhr

Ludwigshafen – Senioren-Union mahnt bundeseinheitliche, diskriminierungsfreie Neuregelung der Triage an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Staat hat eine uneingeschränkte Schutzpflicht gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern – auch gegenüber älteren, gebrechlichen und behinderten Menschen. Die Senioren-Union der CDU, ihr Bundesvorsitzender Hubert Hüppe und der Landesmitgliederbeauftragte von RLP Reinhard Herzog fordern deshalb eine diskriminierungsfreie, bundeseinheitliche Neuregelung der Triage.

„Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber einen klaren Handlungsauftrag erteilt“, so Hüppe und Herzog. „In Extremsituationen darf allein die aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit ausschlaggebend sein – nicht Alter, Behinderung oder Gebrechlichkeit.“

Nach Auffassung der Senioren-Union weist die bisherige Gesetzeslage erhebliche Lücken auf. Sie beschränkt sich auf pandemiebedingte Situationen und berücksichtigt weder Naturkatastrophen noch Terroranschläge oder Massenunfälle. „Es ist unverständlich, warum in solchen Fällen keine gleichen Schutzstandards gelten sollen“, kritisieren Hüppe und Herzog.
Zudem fehle es an wirksamen Kontroll- und Sanktionsmechanismen. Verstöße gegen Vorgaben wie Mehraugenprinzip, Dokumentationspflichten oder das Verbot der Ex-post-Triage seien bislang sanktionslos. „Ein Gesetz ohne Sanktionen kann keinen wirksamen Diskriminierungsschutz gewährleisten“, betonten beide Autoren.

Die Senioren-Union warnt außerdem vor einem Flickenteppich unterschiedlicher Landesregelungen. „Wir brauchen keine 16 verschiedenen Triage-Gesetze, sondern eine rechtssichere, bundeseinheitliche Regelung“, so Hüppe. Nur so könnten Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Personal in Extremsituationen verantwortungsvoll und rechtlich abgesichert handeln.
Die Senioren-Union fordert daher, das Gesetz grundlegend zu überarbeiten und klare Verfahrensregeln sowie verbindliche Dokumentationspflichten festzuschreiben. Vertreterinnen und Vertreter der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen müssten in die Beratungen einbezogen werden.

„Nur ein starkes, bundeseinheitliches Gesetz kann sicherstellen, dass niemand wegen seines Alters, einer Behinderung oder Krankheit benachteiligt wird“, erklären Hüppe und Herzog abschließend.

Quelle: CDU Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 14:51

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg / Mannheim – 130 Prüfungsbeste geehrt – IHK-Präsident: „Sie haben Großes geleistet“

    • Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 130 Prüfungsbeste der beruflichen Aus- und Fortbildung wurden in diesem Jahr von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar geehrt. 14 von ihnen gehören zu den Besten in Baden-Württemberg, sechs von ihnen sogar zu den Besten in Deutschland. 800 Gäste nahmen an der IHK-Prüfungsbestenfeier teil, die erstmals im Heidelberg ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Preisverleihung des Fördervereins und der Gleichstellung an der HWG LU: Sechs Absolvent*innen für herausragende Studienleistungen und Abschlussarbeiten geehrt

    • Ludwigshafen – Preisverleihung des Fördervereins und der Gleichstellung an der HWG LU: Sechs Absolvent*innen für herausragende Studienleistungen und Abschlussarbeiten geehrt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Engagiert, exzellent und inspirierend – so präsentierten sich die diesjährigen Preisträger*innen der HWG LU bei der zentralen Preisverleihung 2025. In feierlicher Atmosphäre ehrten der Förderverein sowie die Gleichstellung der HWG LU sechs Studierende und Absolvent*innen für ihre herausragenden Studienleistungen und Abschlussarbeiten. Ludwigshafen am Rhein, 10.11.2025: Am Mittwoch, 5. November 2025, ... Mehr lesen»

      • Speyer – Künstlerführung mit Heike Negenborn in der Städtischen Galerie Speyer

    • Speyer – Künstlerführung mit Heike Negenborn in der Städtischen Galerie Speyer
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Galerie Speyer lädt am Freitag, 21. November 2025, um 11 Uhr, zu einer besonderen Künstlerführung mit Heike Negenborn ein. Unter dem Titel „Blickfelder – Landschaft als Denkraum“ führt die Künstlerin persönlich durch ihre Ausstellung und gewährt exklusive Einblicke in ihre künstlerische Arbeitsweise. Dabei zeigt sie, wie analoge und digitale Bildelemente in ... Mehr lesen»

      • Baden-Württemberg – Bekämpfung Asiatische Hornisse – MLR unterstützt bei Nestentfernung

    • Baden-Württemberg – Bekämpfung Asiatische Hornisse – MLR unterstützt bei Nestentfernung
      Baden-Württemberg / Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Minister Peter Hauk MdL: „Wir handeln jetzt, um unsere Landwirtschaft und Imkerei vor der Asiatischen Hornisse in Baden-Württemberg zu schützen“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Asiatische Hornisse breitet sich seit dem Erstauftreten im Jahr 2014 in Baden-Württemberg immer weiter aus. Die invasive, gebietsfremde Hornissenart ernährt sich von ... Mehr lesen»

      • Mannheim – BAB6 – 50.000 Euro Schaden bei Unfall

    • Mannheim – BAB6 – 50.000 Euro Schaden bei Unfall
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr geriet ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der A6 bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann war mit dem Audi Q8 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Kreuz Viernheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das ... Mehr lesen»

      • Mosbach – Ein Jahrgang mit fünf Besten – Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialwesen verabschiedet

    • Mosbach – Ein Jahrgang mit fünf Besten – Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialwesen verabschiedet
      Mosbach / Neckarbischofsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sie haben den „schönsten Beruf der Welt“ erlernt. Jedenfalls, wenn man Birgit Thoma glauben mag. Die Leiterin der Fachschule für Sozialwesen konnte im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo bei einer stimmungsvollen Feier 35 Absolventinnen und Absolventen im Fach Heilerziehungspflege verabschieden; einige hatten zusätzlich die Qualifikation zum Übungsleiter bzw. zur Übungsleiterin ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Palatinum: Zwei Vorführungen im Rahmen des Europäisches Filmfestival der Generationen 2025

    • Mutterstadt – Palatinum: Zwei Vorführungen im Rahmen des Europäisches Filmfestival der Generationen 2025
      Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 14.11.2025 finden im Palatinum zwei Vorführungen im Rahmen des Europäisches Filmfestival der Generationen 2025 statt. Um 9 Uhr wird ein Film für Kinder, Jugendliche und Eltern gezeigt. Hier wurden u.a. wie im Vorjahr Schulklassen eingeladen, die diese sehr gerne angenommen haben. Um 19 Uhr findet die Vorführung ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 16-Jährige vermisst

    • Ludwigshafen – 16-Jährige vermisst
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Sonntag, 09.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 23:30 Uhr die elterliche Wohnanschrift. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge ... Mehr lesen»

      • Buchen – Betrug durch Elektronikbestellungen – Täter festgenommen

    • Buchen – Betrug durch Elektronikbestellungen – Täter festgenommen
      Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 19. Oktober 2025 bis zum 28. Oktober 2025 soll ein 18-jähriger Mann mehrfach hochwertige Elektronikgeräte im Gesamtwert von rund 100.000 Euro über das Internet bei Großhändlern im Namen einer Buchener Schule bestellt haben. Ein Teil der betroffenen Unternehmen bemerkte den Betrugsversuch frühzeitig nach Verifizierung der Bestellungen und nahm daraufhin Kontakt ... Mehr lesen»

      • Eberbach feiert Premiere des „Young Talents Jam“ für die U10 – Ein Basketballtag voller Begeisterung und Teamgeist

    • Eberbach feiert Premiere des „Young Talents Jam“ für die U10 – Ein Basketballtag voller Begeisterung und Teamgeist
      Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum ersten Mal fand in Eberbach das „Young Talents Jam“ für die Altersklasse U10 statt – ein Turnier ganz im Zeichen des Nachwuchsbasketballs. Acht Teams gingen an den Start und sorgten von der ersten Minute an für mitreißende Stimmung und sportliche Begeisterung. Organisiert wurde das Event zum Großteil von TV ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com