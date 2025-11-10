ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist oftmals nicht leicht, Arbeit, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Meist sind es Frauen, die sich dieser Herausforderung stellen und versuchen, Lösungswege zu finden. Beim Infotag „Frau und Beruf“ unter dem Motto „She works – Familie im Fokus“ am Donnerstag, 20. November im Ludwigshafener Pfalzbau finden Besucherinnen heraus, welche Unterstützungsmöglichkeiten es beim Wiedereinstieg ins Berufsleben und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt.

Ob Existenzgründung, Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder Qualifizierung: Von 9 bis 13 Uhr beantworten Fachleute Fragen rund um diese Themen. Auch ein erstes Kennenlernen mit verschiedenen Arbeitgebern ist möglich und Bewerbungsunterlagen können an diesem Tag direkt mitgebracht werden. Drei spannende Vorträge runden das Angebot ab.

Das Programm

9.30 Uhr: „Bewerbung to go – in 30 Minuten fit für den nächsten Schritt“

10.15 Uhr: „Erfolgreich in Familie und Beruf: Gespräch mit Arbeitgebern“

11.00 Uhr: „Bewerbung to go – in 30 Minuten fit für den nächsten Schritt“

Der Eintritt ist frei. Eine Liste mit einer Übersicht der Infostände und vertretenen Unternehmen gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/infotag-frau-und-beruf.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit Ludwigshafen und Mannheim veranstalten den Infotag „Frau und Beruf“ gemeinsam mit den Kolleginnen der Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen und Mannheim sowie der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald.

Quelle: Arbeitsagentur Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 23:56