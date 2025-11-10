Landau – Kontrolle über Fahrzeug verloren – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.11.2025 befuhr gegen 15:43 Uhr ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer die Rheinstraße in Fahrtrichtung Marienring in Landau. In Höhe der Einmündung zur Moltkestraße verlor dieser vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr links auf eine Verkehrsinsel auf und kollidierte mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Opel-Fahrerin. Im weiteren Verlauf wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Opel-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie und der 39-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Bilanz des Unfalls: Vier beschädigte Fahrzeuge, davon drei nicht mehr fahrbereit, Sachschaden von circa 80.000 Euro, zwei leicht verletzte Personen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 10:04