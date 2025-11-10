Jockgrim / Ludwigshafen – TSG Jockgrim – SV Südwest Ludwigshafen 2:3 (1:2)

Jockgrim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Südwest Ludwigshafen behielt beim Tabellenführer TSG Jockgrim mit 3:2 die Oberhand und feierte einen verdienten Auswärtssieg. Das knappe Ergebnis täuscht dabei etwas über die Kräfteverhältnisse hinweg – Südwest war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich deutlich mehr Torchancen.

Tim Demele brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Niko Pavic kam Hergie Koloko Njampouop früh in die Partie. Kurz vor der Pause glich Marco Wuenstel für Jockgrim aus (42.), doch nur zwei Minuten später stellte Rodney-Francis Peprah (44.) die Führung wieder her.

Nach dem Seitenwechsel gelang Joshua Moos (53.) der erneute Ausgleich für die Gastgeber. Trotz zahlreicher Chancen für Ludwigshafen hielt Jockgrims Torhüter seine Mannschaft mit mehreren Glanzparaden lange im Spiel und wuchs über sich hinaus. Erst ein unglückliches Eigentor von Tim Gaab in der 88. Minute brachte die Entscheidung zugunsten des SV Südwest.

Vor rund 300 Zuschauern zeigte Ludwigshafen eine reife und dominante Leistung, während die TSG Jockgrim vor allem ihrem starken Keeper zu verdanken hatte, dass das Spiel bis zum Schluss offen blieb.

Quelle: Andreas Ehringer

