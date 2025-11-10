Hockenheim – Der Rezeptkalender der Stadtwerke ist wieder erhältlich

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zum Beginn der Adventszeit halten die Stadtwerke für Ihre Kunden wieder den alljährlichen Rezeptkalender für das neue Jahr bereit. Der Familienkalender begleitet Stadtwerkekundinnen und -kunden als kleines Dankeschön für deren Treue mit zahlreichen Informationen sowie vielen leckeren und abwechslungsreichen Rezepten durch das Jahr 2026.

Der kostenlose Kalender kann ab Montag, den 17. November 2025, von allen Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Hockenheim im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes (Obere Hauptstraße 8, 68766 Hockenheim) abgeholt werden. Pro Haushalt ist ein kostenloser Kalender erhältlich (solange der Vorrat reicht).

Der Rezeptkalender bringt Monat für Monat abwechslungsreiche Köstlichkeiten in das Zuhause der Stadtwerkekunden. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 10:30