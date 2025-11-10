  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.11.2025, 10:30 Uhr

Hockenheim – Der Rezeptkalender der Stadtwerke ist wieder erhältlich

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zum Beginn der Adventszeit halten die Stadtwerke für Ihre Kunden wieder den alljährlichen Rezeptkalender für das neue Jahr bereit. Der Familienkalender begleitet Stadtwerkekundinnen und -kunden als kleines Dankeschön für deren Treue mit zahlreichen Informationen sowie vielen leckeren und abwechslungsreichen Rezepten durch das Jahr 2026.

Der kostenlose Kalender kann ab Montag, den 17. November 2025, von allen Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Hockenheim im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes (Obere Hauptstraße 8, 68766 Hockenheim) abgeholt werden. Pro Haushalt ist ein kostenloser Kalender erhältlich (solange der Vorrat reicht).

Bildunterschrift:

Der Rezeptkalender bringt Monat für Monat abwechslungsreiche Köstlichkeiten in das Zuhause der Stadtwerkekunden. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 10:30

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – KulturCafé Special – Big Band Event – Drei Bands, kultureller Diskurs und Musik für die ganze Familie

    • Mannheim – KulturCafé Special – Big Band Event – Drei Bands, kultureller Diskurs und Musik für die ganze Familie
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Big Bands sind seit jeher eine zentrale Ausdrucksform der Jazzmusik. Sie bieten Musiker*innen einen kreativen Austausch, fördern die Entwicklung neuer Kompositionen und hohe Zugänglichkeit für das breite Publikum. Deshalb haben sich die IG Jazz Rhein Neckar, und das Kulturhaus Käfertal, ein zentraler Ort für Begegnung und kulturellen Austausch in Mannheim, ... Mehr lesen»

      • Kreis Bergstrasse – Fahrplanbuch für RNN und VRN soll wieder erscheinen

    • Kreis Bergstrasse – Fahrplanbuch für RNN und VRN soll wieder erscheinen
      Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem die vorherigen Ausgaben gut angenommen wurden, soll er 2026 wieder erscheinen: Der „Gesamtfahrplan RNN/VRN“, in dem alle ÖPNV-Linien des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN) und des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) in einem Buch vereint werden. Die Interessensabfrage und Crowdfunding-Kampagne, mit deren Hilfe der Verkaufspreis auf ein marktfähiges Niveau abgesenkt werden soll, läuft ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Abendakademie erhält Landesförderung für innovatives Sprachförderprojekt – Grün-Schwarz unterstützt Sprachförderung

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mannheimer Abendakademie erhält für ihr Projekt „Sprachbrücken im Pflegealltag“ rund 16.000,- Euro und kann Menschen mit wenig Deutschkenntnissen damit ein weiteres wichtiges Angebot machen“, berichtet die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (GRÜNE) und fährt fort: „Gute Sprachkenntnisse sind der Schlüssel für Teilhabe und beruflichen Erfolg. Darum unterstützt die grüngeführte Landesregierung ... Mehr lesen»

      • Jockgrim – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    • Jockgrim – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
      Jockgrim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Jockgrim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Reihe „Deep Talk“ zum Thema Alphabetisierung in der Abendakademie am 12. November um 18:00 Uhr

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Leben ohne Buchstaben: Alphabetisierung bedeutet gesellschaftliche Teilhabe – In der Reihe „Deep Talk“ redet Frauke Kühnl mit Monika Simikin und Dr. Roland Peter; Expert:innen zum Thema Grundbildung. In Deutschland gelten über 6 Millionen Menschen als so genannte „Funktionale Analphabeten“. Allein in Mannheim sind es rund 30 000 Menschen, die nicht ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Weil Zukunft Praxis braucht – DHBW CampusTag online – Digitaler Studieninformationstag der DHBW Mannheim am 19. November

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim öffnet am 19. November im Rahmen des landesweiten Studieninformationstags virtuell von 8:30 bis 14:00 Uhr ihre Türen. Beim CampusTag online können sich Studieninteressierte und ihre Eltern ortsunabhängig und bequem vom PC, Tablet oder Smartphone über das Studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wirtschaftsinformatik, KI, ... Mehr lesen»

      • Baden-Württemberg – DIHK-Report Unternehmensgründung 2025 – BW-Auswertung: Gründerinnen und Gründer klagen über Bürokratie und schwache Infrastruktur

    • Stuttgart / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gründungsdynamik in Baden-Württemberg bleibt weitgehend stabil, immer mehr Selbstständige sind aber mit den Rahmenbedingungen unzufrieden. Das geht aus dem aktuellen DIHK-Report „Unternehmensgründung 2025″ hervor, der auf rund 200.000 Kontakten aus dem IHK-Gründungsservice basiert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während bundesweit 57 Prozent der Gründerinnen und Gründer nicht zufrieden sind, ... Mehr lesen»

      • Rheinland-Pfalz – Agrarförderung: Keine anlasslose Pflicht zum Nachweis der Nutzungsberechtigung

    • Koblenz / Rheinland / Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen des Förderprogramms Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft – EULLa – (Programmteil „Vertragsnaturschutz Acker“) dürfen Nachweise über die Berechtigung der Nutzung bei tatsächlich bewirtschafteten Flächen nur in Zweifelsfällen angefordert werden. Das ergibt sich aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Landkreis ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Verein Landerlebnis Weinheim sucht Engagierte für die Jugendarbeit der heimischen Landwirtschaft

    • Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verein Landerlebnis Weinheim möchte sein Team erweitern und sucht engagierte Menschen, die Freude daran haben, Kindern die heimische Landwirtschaft näherzubringen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ziel der Jugendarbeit ist es, jungen Menschen einen direkten Einblick in die Weinheimer Landwirtschaft zu ermöglichen: Welche Bodenschätze gibt es in unserer Region? Wie entstehen unsere ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

    • Ludwigshafen – Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag, 08.11.2025, auf Sonntag, 09.11.2025, führten Kräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen zwischen 18 Uhr und 2 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen sowie in den Bereichen Frankenthal, Speyer und Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war die Erkennung und Ahndung von Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss. Insgesamt wurden 376 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen 9 ... Mehr lesen»

