Heidelberger Frühling gibt den Wettbewerb „Das Lied“ wegen mangelnder Finanzierungsgrundlage auf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Dem von Thomas Quasthoff gegründeten Gesangswettbewerb fehlt eine zuverlässige Finanzierungsgrundlage.

Der Heidelberger Frühling sieht sich aufgrund der angekündigten Sparvorgaben und Kürzungen im Doppelhaushalt der Stadt Heidelberg gezwungen, den Wettbewerb „Das Lied“, der seit 2017 unter dem Juryvorsitz von Thomas Quasthoff biennal in Heidelberg ausgetragen worden ist, aufzugeben. Diese Entscheidung ist das Ergebnis sorgfältiger Abwägungen, um die wirtschaftliche Stabilität des Heidelberger Frühling unter den veränderten Rahmenbedingungen zu sichern.

Dazu der Intendant des Heidelberger Frühling Thorsten Schmidt:

Die Aufgabe des Wettbewerbs „Das Lied“ unter dem Juryvorsitz von Thomas Quasthoff bedauere ich sehr. Er gilt als einer der wichtigsten Gesangswettbewerbe und war ein wichtiges Sprungbrett für viele Sängerinnen und Sänger. Der Wettbewerb war außerdem ein wichtiger Bestandteil des Heidelberger Frühling Liedzentrums, das sich besonders für die nachhaltige Nachwuchsförderung für Liedschaffende einsetzt. Wir setzen deswegen alles daran, neben unserer erfolgreichen Arbeit der Liedakademie unter der Künstlerischen Leitung von Thomas Hampson, in Zukunft weitere wichtige Plattformen für junge Liedinterpret*innen schaffen zu können.

„Das Lied“ wurde 2009 als „Das Lied – International Song Competition“ in Berlin von Thomas Quasthoff (Juryvorsitz) gegründet. Seit 2017 wurde er als Heidelberger Frühling Wettbewerb „Das Lied“ biennal in Heidelberg ausgetragen. Die letzte Ausgabe fand 2023 statt, die nächste war für den Sommer 2026 geplant. Preisträger*innen sind u.a. Nikola Hillebrand, Konstantin Krimmel, Laurence Kilsby, Manuel Walser, Samuel Hasselhorn und Hagar Sharvit. Der Wettbewerb war ein Projekt des Heidelberger Frühling Liedzentrums, das 2016 ins Leben gerufen wurde, um ein Zentrum für Ideenreichtum, Exzellenz und Kompetenz für das Lied zu schaffen.

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 13:53