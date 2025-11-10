Frankenthal – Weihnachtsbaumaktion des Kinderschutzbund Frankenthal – Gemeinsam für den festlichen Glanz

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Was wäre Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum?

Für viele Familien ist der geschmückte Baum das Herzstück des Festes – ein Ort, an dem sich alle versammeln, Geschenke austauschen und die besondere Stimmung genießen. Doch für zahlreiche Familien in schwierigen finanziellen Situationen ist ein Weihnachtsbaumleider nicht selbstverständlich. Die Kosten für Baum, Schmuck und Beleuchtung übersteigen oft das knappe Budget. Um diesen Familien dennoch ein festliches Zuhause zu ermöglichen, startet der Kinderschutzbund Frankenthal auch in diesem Jahr seine beliebte Weihnachtsbaumaktion. Bedürftige Familien erhalten nach Voranmeldung in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum. Die Aktion wird erneut unterstützt von unserem Schirmherrn Christian Baldauf sowie dem Autohaus Bürkle.

Damit diese Aktion gelingt, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen:

Die Bereitstellung von Weihnachtsbäumen, Baumständern und Christbaumschmuck verursacht hohe Kosten. Deshalb bitten wir um Spenden – gerne auch in Form von

Baumständern oder Christbaumschmuck. Jede Unterstützung hilft, Kindern ein strahlendes Weihnachtsfest zu schenken.

Spendenkonto:

IBAN: DE45 546 512 400 24 00 300 80

Verwendungszweck: Weihnachtsbaum

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Weihnachten für alle Familien ein Fest der Freude wird!

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 14:01