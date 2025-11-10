Frankenthal – Verstoß § 24a StVG

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend, den 09.11.2025, gegen 22:15 Uhr wurde ein schwarzer Volkswagen in der Eichendorffstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf vorherigen Cannabiskonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem vorliegenden Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis gem. § 24a StVG eingeleitet.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 11:31