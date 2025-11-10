Eberbach feiert Premiere des „Young Talents Jam“ für die U10 – Ein Basketballtag voller Begeisterung und Teamgeist

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum ersten Mal fand in Eberbach das „Young Talents Jam“ für die Altersklasse U10 statt – ein Turnier ganz im Zeichen des Nachwuchsbasketballs. Acht Teams gingen an den Start und sorgten von der ersten Minute an für mitreißende Stimmung und sportliche Begeisterung. Organisiert wurde das Event zum Großteil von TV Eberbach Vorstand Kayhan Isik sowie von Markus Mecher, Jugendkoordinator beim USC Academics Heidelberg, aus deren Schmiede auch der Basketball Bundesligist MLP Academics Heidelberg stammt. Mecher ist für den Nachwuchs und die Entwicklung der Kleinsten in der USC-Familie zuständig. Er hatte sich mit Isik zusammengetan und das „Young Talents Jam“ nach Eberbach gebracht. Mit dabei waren also neben den USC Academics, die zum Turnier eingeladen hatte, jeweils die U10 Mannschaften von den Telekom Baskets Bonn, Frankfurt Skyliners, Bamberg Baskets, von den Young Tigers Tübingen, der DKL Rheinland Basketball (besser bekannt als Bayer 04 Leverkusen) und den Basketball Akademien Speyer und Giessen. Somit waren Talentschmieden der Deutschen Basketballligen bestens vertreten.

Schon am frühen Morgen war die Halle gefüllt von Energie und Spielfreude. Die jüngsten Basketballtalente zeigten eindrucksvoll, dass Leidenschaft für den Sport keine Altersgrenze kennt. Mit großem Teamgeist, Schnelligkeit und Einsatzbereitschaft präsentierten sie ihr Können – stets begleitet von jubelnden Eltern und begeisterten Zuschauern. Anders als bei klassischen Turnieren stand beim „Young Talents Jam“ jedoch nicht der Wettkampf im Vordergrund: Keine Ranglisten, keine Pokale – sondern purer Spaß am Spiel. Dieses Konzept sorgte für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl und spiegelte den wahren Kern des Sports wider.

Der TV Eberbach bedankt sich herzlich beim USC Heidelberg / Academics für die tolle Kooperation und die Möglichkeit, gemeinsam die Jugendarbeit im Basketball weiter zu fördern. Beide Vereine freuen sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und auf viele weitere sportliche Highlights mit den Talenten von morgen. So soll es bereits Anfang des neuen Jahres mit einem ähnlichen Event verschiedenster U12 Mannschaften weitergehen.

Quelle:

TV Eberbach – Abteilung Basketball

(basketball@tv-eberbach.de)

