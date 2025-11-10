Buchen – Betrug durch Elektronikbestellungen – Täter festgenommen

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 19. Oktober 2025 bis zum 28. Oktober 2025 soll ein 18-jähriger Mann mehrfach hochwertige Elektronikgeräte im Gesamtwert von rund 100.000 Euro über das Internet bei Großhändlern im Namen einer Buchener Schule bestellt haben. Ein Teil der betroffenen Unternehmen bemerkte den Betrugsversuch frühzeitig nach Verifizierung der Bestellungen und nahm daraufhin Kontakt mit der Polizei auf. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, bewusst den Ferienzeitraum ausgenutzt zu haben, um die Lieferungen später unbemerkt abzufangen. In enger Zusammenarbeit zwischen einem der Unternehmen und dem Polizeirevier Buchen wurde eine fingierte Auslieferung organisiert. Am Vormittag des 29. Oktober, kurz vor der Lieferung dieser Bestellung, soll der Tatverdächtige einen Zettel für den Zusteller an der Eingangstür der Schule angebracht haben. Der 18-Jährige erschien wenige Minuten nach der Zustellung und konnte von Polizeibeamten festgenommen werden, als er das Paket an sich nehmen wollte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige am Tag vor seiner Festnahme zwei weitere Bestellungen bei Computerunternehmen im Wert von rund 25.000 Euro im Namen einer Mosbacher Schule getätigt haben soll. In seiner Wohnung wurden zudem zwei originalverpackte Bohrmaschinen aufgefunden, die vermutlich ebenfalls betrügerisch erlangt wurden. Der tatsächliche Schaden liegt nach derzeitigem Stand bei einem niedrigen vierstelligen Betrag. Der 18-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, da kein Haftgrund vorlag. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2025, 14:28