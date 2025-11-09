Schwetzingen – Katze aus verlassenem Wohnhaus befreit

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis / (ots) Am Abend des 08.11.2025 gegen 19:00 Uhr wurde das Polizeirevier Schwetzingen in die Leopoldstraße in Schwetzingen zu einer Katze in misslicher Lage zur Hilfe gerufen.

Eine Anruferin hatte mitgeteilt, dass sich dort in einem verlassenen Wohnhaus ihre seit Tagen vermisste Katze eingesperrt im Keller befinden würde. Diese käme nicht mehr selbstständig aus dem Gebäude.

Die Polizeistreife konnte sich Zutritt zum Gebäude verschaffen und Katze sowie Besitzerin wieder glücklich vereinen.

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 09:47