Mannheim – Musik gegen das Vergessen. Veranstaltung mit den Mannheimer Philharmonikern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gesprächskonzert über Kunst als Ausdruck von Identität und Widerstand sowie ihre Rolle in der Erinnerungskultur

am 27.11.2025 um 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)

Kunst ist als identitätsstiftendes Moment ein zentraler Bestandteil jeder Kultur. Im Angesicht der akuten Bedrohung durch Verfolgung und Vernichtung wurde sie für jüdische Künstlerinnen und Künstler zu einem Ausdruck von Selbstbehauptung und Widerstand. Das Gesprächskonzert unter dem Motto „Musik gegen das Vergessen“ ist Werken gewidmet, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Holocaust stehen, wobei ein Podiumsgespräch zwischen den musikalischen Darbietungen die historischen Kontexte beleuchtet und ihre Bedeutung für unsere Gegenwart reflektiert.

Auf dem Programm stehen zwei Werke, die im Ghetto Theresienstadt entstanden, bevor ihre Komponisten am 16. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort kurz nach ihrer Ankunft ermordet wurden: Hans Krásas Passacaglia und Fuge für Streichtrio sowie Viktor Ullmanns 3. Streichquartett, op. 46, interpretiert von einem Ensemble der Mannheimer Philharmoniker.

In welchem kulturellen Kontext verorten sich Krása und Ullmann mit ihren Werken? Wie kann Kunst Ausdruck von Identität und Artikulation von Widerstand bzw. Selbstbehauptung sein? Welche Rolle spielt sie für uns im Rahmen der Erinnerungskultur?

Diese und andere aktuelle Fragen diskutieren die Historikerin Andrea Löw, Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und Honorarprofessorin an der Universität Mannheim, der Historiker Christian Groh, Leiter der Abteilung Ausstellungen am MARCHIVUM, und der Musikwissenschaftler Gerrit Bogdahn.

Podiumsgespräch:

Prof. Dr. Andrea Löw, Historikerin

Dr. Christian Groh, Historiker

Gerrit Bogdahn, Musikwissenschaftler

Streichquartett der Mannheimer Philharmoniker:

Margherita Niro – Violine I

Ada Yalin Yücel – Violine II

Pater Halasz – Bratsche

Julia Barahal – Cello

Das Gesprächskonzert ist eine Kooperation der Mannheimer Philharmoniker, des MARCHIVUM und des Mannheimer Kunstvereins.

Der Eintritt ist frei – Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir um Anmeldung unter

https://www.eventbrite.de/e/musik-gegen-das-vergessen-tickets-1898060493029?aff=oddtdtcreator

Anmeldung „Musik gegen das Vergessen“

