  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.11.2025, 18:06 Uhr

Mannheim – Fernwärmeübergabestationen an Mannheimer Bildungsstätten übergeben

Mannheim. 04NOV25 | Heinrich Lanz Schule Einweihung einer sogenannten Fernwärmeübergabestation an die Heinrich-Lanz-Schule und die Bildungsakademie des Handwerks durch Herrn Ralf Klöpfer, Vorstand der MVV, und Frau Erster Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.
– v.l. Marcus Braunert (Leiter der Bildungsakademie), Ralf Klöpfer (MVV Vorstand), Prof. Dr. Diana Pretzell, Norbert Ufer (Obermeister der Innung Sanitär und Klima), Bernd Staudter (Schulleiter)
BILD- ID 4546 |
Bild: masterpress | Markus Proßwitz 04NOV25

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Aktivitäten der Wärmewende Akademie haben die Stadt Mannheim und die MVV Energie AG zwei Fernwärmeübergabestationen zu Schulungszwecken an die Heinrich-Lanz-Schule und die Bildungsakademie des Handwerks übergeben. An einer Fernwärmeübergabestation wird die Wärme aus dem öffentlichen Fernwärmenetz in den Heizungskreislauf des Gebäudes übertragen. Sie passt Druck, Temperatur und Volumenstrom der Fernwärme an und sorgt so für eine effiziente und sichere Versorgung mit Heiz- und Warmwasser.

Die Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell erläuterte: „Bildung und Fortbildung ist der Schlüssel zum Erfolg, auch bei der Wärmewende. Die Wärmewende Akademie zeigt dies eindrücklich. Nun haben wir einen neuen, extrem wichtigen Baustein hinzugefügt: die Bildung an einer Berufsschule. Das wird Mannheim in Sachen sichere Wärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger noch weiter voranbringen. Mit den zur Verfügung gestellten Lern- und Demonstrationsanlagen können Aus- und Weiterbildung von nun an praxisnah anhand der tatsächlichen Anlagen erfolgen, welchen Handwerkerinnen und Handwerker tagtäglich in den Mannheimer Heizungskellern begegnen.“ Die Inhalte der Ausbildung an der Heinrich-Lanz-Schule sowie der Weiterbildungsmaßnahmen an der Bildungsakademie des Handwerks werden durch die einheitlichen Anlagen noch stärker aufeinander abgestimmt, wodurch die Bildungsqualität weiter erhöht werden kann.

Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand der MVV ergänzte: „Das lokale Handwerk ist eine tragende Säule, wenn es um das Gelingen der Wärmewende in Mannheim geht. Darum ist die fundierte Aus- und Weiterbildung an moderner Technik so wichtig. Wir bei MVV engagieren uns mit unseren Partnern voller Überzeugung in der Wärmewende Akademie. Von dieser bundesweit einzigartigen Einrichtung profitieren die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger unmittelbar durch besonders qualifizierte Handwerksbetriebe.“

Die Wärmewende Akademie verfolgt das Ziel die Mannheimer Wärmewende durch Wissenstransfer, praxisorientierte Qualifizierung sowie Netzwerkbildung weiter voranzubringen. In diesem Jahr haben bereits über 90 Handwerksbetriebe die Schulungen der Wärmewende Akademie erfolgreich absolviert. Die Wärmewende Akademie ist eine gemeinschaftliche Initiative der Stadt Mannheim, der Klimaschutzagentur Mannheim, der MVV Energie AG, der IHK Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, sowie der lokalen Innungen des SHK-, Elektro-, Stuckateur- und Schornsteinfegerhandwerks.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 18:06

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Die Webseiten und Online-Services der Stadt bleiben weiterhin abgeschaltet – Cyberangriff wird wahrscheinlicher

    • Ludwigshafen – Die Webseiten und Online-Services der Stadt bleiben weiterhin abgeschaltet – Cyberangriff wird wahrscheinlicher
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet können seit Donnerstag weder die Webseiten der Stadtverwaltung noch die Online-Services genutzt werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Überprüfung der IT-Systeme der Stadt Ludwigshafen an diesem Wochenende läuft planmäßig. Bisher wurden keine weiteren Auffälligkeiten innerhalb des Datennetzes festgestellt. Die Anzeichen, dass es sich bei dem Vorfall um einen ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Unfallflucht am Kreisverkehr in Mutterstadt – Betrunkener Fahrer flieht und meldet sich später

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Unfallflucht am Kreisverkehr in Mutterstadt – Betrunkener Fahrer flieht und meldet sich später
      Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt meldete am frühen Samstagmorgen, dem 08.11., gegen 03:30 Uhr ein Zeuge einen Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs der L533 in Mutterstadt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vor Ort konnten die Beamten einen verlassenen, verschlossenen Transporter feststellen, der zuvor geradeaus über den Kreisverkehr gefahren ist und dort ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Gasaustritt in Böhl-Iggelheim

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Gasaustritt in Böhl-Iggelheim
      Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag, dem 07.11.2025 gegen 15.30 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Gasaustritt. Im Rahmen von Bauarbeiten wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, was zu einem Gasaustritt führte. Durch regelmäßige Messungen der Feuerwehr, konnte eine Gefahr für die Anwohner ausgeschlossen werden. Trotzdem wurden die Anwohner vorsichtshalber ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nikolausturnen beim Turnverein 1895 Edigheim

    • Ludwigshafen – Nikolausturnen beim Turnverein 1895 Edigheim
      Ludwigshafen / metropolregion Rehin-Neckar. Ein sportlich-fröhlicher Tag für Kinder in der Lessinghalle Edigheim Edigheim, November 2025 – Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, verwandelt sich die Lessinghalle Edigheim in ein wahres Bewegungsparadies für Kinder! Der Turnverein 1895 Edigheim lädt von 10 bis 17 Uhr alle kleinen Sportlerinnen und Sportler im Alter von 2 bis 10 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stromausfall in Ziegelhausen wieder behoben

    • Heidelberg – Stromausfall in Ziegelhausen wieder behoben
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. In Teilen von Heidelberg-Ziegelhausen kam es heute Nacht, am 8. November, gegen 1 Uhr zu einem Stromausfall. Grund war ein Brand in einer Trafostation in der Wilhelmsfelder Straße. Die Ursache für den Brand ist noch in Klärung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Betroffen waren etwa 1500 Haushalte westlich der Peterstaler Straße sowie im ... Mehr lesen»

      • Landau – Einbruch in Einfamilienhaus

    • Landau – Einbruch in Einfamilienhaus
      Landau /Niederotterbach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es im Verlauf des 07.11.2025 in Niederotterbach, in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch die unbekannte Täterschaft konnte das Anwesen betreten werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Details zur Tat und der genaue Tathergang sind Teil der ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Katze aus verlassenem Wohnhaus befreit

    • Schwetzingen – Katze aus verlassenem Wohnhaus befreit
      Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis / (ots) Am Abend des 08.11.2025 gegen 19:00 Uhr wurde das Polizeirevier Schwetzingen in die Leopoldstraße in Schwetzingen zu einer Katze in misslicher Lage zur Hilfe gerufen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine Anruferin hatte mitgeteilt, dass sich dort in einem verlassenen Wohnhaus ihre seit Tagen vermisste Katze eingesperrt im Keller befinden würde. Diese käme nicht ... Mehr lesen»

      • Speyer – Mehrere Wohnungseinbrüche

    • Speyer – Mehrere Wohnungseinbrüche
      Speyer/Otterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstagabend, den 08.11.2025 zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr kam es im Ginsterweg in Speyer zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täterschaft versuchte hierbei den Rollladen im vorderen Bereich des Anwesens hochzudrücken und so in das Gebäude hineinzugelangen. Die Anwohner bemerkten dies, weshalb von der Tat abgelassen wurde und es ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Jugendlicher wirft Böller auf vorbeifahrende Autos – Polizei bittet um Hinweise

    • Ludwigshafen – Jugendlicher wirft Böller auf vorbeifahrende Autos – Polizei bittet um Hinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (07.11.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf mehrfach Böller auf vorbeifahrende Fahrzeuge. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der junge Täter wird als etwa 14 bis 21 Jahre alt, klein und stämmig beschrieben. Er hatte schwarze Haare und ... Mehr lesen»

      • Landau – Oberhausen – Schwerer Unfall zwischen Pkw und Regionalbahn

    • Landau – Oberhausen – Schwerer Unfall zwischen Pkw und Regionalbahn
      Landau – Oberhausen / Bad Bergzabern/ Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmorgen kam es kurz vor 10 Uhr bei Oberhausen (Landkreis Südliche Weinstraße) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. Ein 78-jähriger Autofahrer war auf einem Feldweg nördlich des Ortes unterwegs und wollte die Gleise in Richtung Oberhausen überqueren. Dabei übersah er offenbar eine herannahende ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com