Mannheim – Fernwärmeübergabestationen an Mannheimer Bildungsstätten übergeben



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Aktivitäten der Wärmewende Akademie haben die Stadt Mannheim und die MVV Energie AG zwei Fernwärmeübergabestationen zu Schulungszwecken an die Heinrich-Lanz-Schule und die Bildungsakademie des Handwerks übergeben. An einer Fernwärmeübergabestation wird die Wärme aus dem öffentlichen Fernwärmenetz in den Heizungskreislauf des Gebäudes übertragen. Sie passt Druck, Temperatur und Volumenstrom der Fernwärme an und sorgt so für eine effiziente und sichere Versorgung mit Heiz- und Warmwasser.

Die Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell erläuterte: „Bildung und Fortbildung ist der Schlüssel zum Erfolg, auch bei der Wärmewende. Die Wärmewende Akademie zeigt dies eindrücklich. Nun haben wir einen neuen, extrem wichtigen Baustein hinzugefügt: die Bildung an einer Berufsschule. Das wird Mannheim in Sachen sichere Wärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger noch weiter voranbringen. Mit den zur Verfügung gestellten Lern- und Demonstrationsanlagen können Aus- und Weiterbildung von nun an praxisnah anhand der tatsächlichen Anlagen erfolgen, welchen Handwerkerinnen und Handwerker tagtäglich in den Mannheimer Heizungskellern begegnen.“ Die Inhalte der Ausbildung an der Heinrich-Lanz-Schule sowie der Weiterbildungsmaßnahmen an der Bildungsakademie des Handwerks werden durch die einheitlichen Anlagen noch stärker aufeinander abgestimmt, wodurch die Bildungsqualität weiter erhöht werden kann.

Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand der MVV ergänzte: „Das lokale Handwerk ist eine tragende Säule, wenn es um das Gelingen der Wärmewende in Mannheim geht. Darum ist die fundierte Aus- und Weiterbildung an moderner Technik so wichtig. Wir bei MVV engagieren uns mit unseren Partnern voller Überzeugung in der Wärmewende Akademie. Von dieser bundesweit einzigartigen Einrichtung profitieren die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger unmittelbar durch besonders qualifizierte Handwerksbetriebe.“

Die Wärmewende Akademie verfolgt das Ziel die Mannheimer Wärmewende durch Wissenstransfer, praxisorientierte Qualifizierung sowie Netzwerkbildung weiter voranzubringen. In diesem Jahr haben bereits über 90 Handwerksbetriebe die Schulungen der Wärmewende Akademie erfolgreich absolviert. Die Wärmewende Akademie ist eine gemeinschaftliche Initiative der Stadt Mannheim, der Klimaschutzagentur Mannheim, der MVV Energie AG, der IHK Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, sowie der lokalen Innungen des SHK-, Elektro-, Stuckateur- und Schornsteinfegerhandwerks.

