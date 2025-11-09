Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Personenschaden – Polizei bittet um Hinweise



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 8. November 2025, kam es gegen 20:00 Uhr in der Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW.

Die 56-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Rheinuferstraße in Richtung Rheinallee. Der 27-jährige Fußgänger missachtete die rote Fußgängerampel der Rheinuferstraße und wurde von der PKW-Fahrerin erfasst. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 17:53