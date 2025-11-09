Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit betrunkenem Rollerfahrer



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 8. November 2025, kam es gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rollerfahrer.

Ein 60-jähriger Taxifahrer befuhr die Oberstraße in Fahrtrichtung Maudacher Straße und hielt am rechten Fahrbahnrand an, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen. Ein 44-jähriger Rollerfahrer, der die Straße in gleicher Richtung befuhr, fuhr an dem stehenden Taxi vorbei und kollidierte mit diesem. Nach dem Unfall flüchtete der Rollerfahrer zunächst von der Unfallörtlichkeit.

Der Taxifahrer konnte sich das Kennzeichen des Rollers einprägen und den hinzugerufenen Polizeibeamten mitteilen. Hierdurch konnte die Polizei den Fahrer identifizieren und dessen Roller an seiner Wohnanschrift vorfinden. Der Rollerfahrer selbst konnte durch weitere Polizeibeamte in der Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, der Verkehrsunfallflucht sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Roller wurde zudem sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Wer in einem Rauschzustand ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 17:32