Ludwigshafen – Nikolausturnen beim Turnverein 1895 Edigheim

Ludwigshafen / metropolregion Rehin-Neckar. Ein sportlich-fröhlicher Tag für Kinder in der Lessinghalle Edigheim

Edigheim, November 2025 – Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, verwandelt sich die Lessinghalle Edigheim in ein wahres Bewegungsparadies für Kinder! Der Turnverein 1895 Edigheim lädt von 10 bis 17 Uhr alle kleinen Sportlerinnen und Sportler im Alter von 2 bis 10 Jahren herzlich zum Nikolausturnen ein.

Unter dem Motto „Bewegung mit Spaß“ können die Kinder zeigen, was in ihnen steckt:

• Für die Kleinsten (Jahrgänge 2023–2021) gibt es eine liebevoll gestaltete Bewegungslandschaft, die gemeinsam mit den Eltern erkundet werden kann.

• Die älteren Kinder (Jahrgänge 2021–2015) erwartet ein spannender Parcours mit Bewertung – hier zählt Geschick, Mut und Freude an der Bewegung!

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf leckere Speisen und Getränke freuen und sind herzlich eingeladen, die jungen Sportlerinnen und Sportler anzufeuern.

Ein besonderes Highlight: Der Turnverein Edigheim feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen – ein Grund mehr, gemeinsam zu feiern und sportliche Begeisterung zu teilen!

Anmeldeschluss: 29. November 2025

Infos & Anmeldung: www.tv-edigheim.de oder per E-Mail an turnen@tv-edigheim.de

Turnverein 1895 Edigheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 10:05