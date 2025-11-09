Ludwigshafen – Nach Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 7. November 2025, parkte gegen 19:00 Uhr die 45-Jährige Geschädigte ihren PKW in der Pfalzgrafenstraße am Straßenrand.

Als sie am darauffolgenden Tag, gegen 09:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am Heck des PKWs. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher gegen den PKW der 45-Jährigen Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Mögliche Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 17:36