Ilvesheim – Start für die Pinguine: Neue Krippengruppe in Ilvesheim eröffnet



Ilvesheim – Kita St. Josef mit erweitertem Angebot für Familien / Tag der offenen Tür am 28. Februar geplant

Seit 1. Oktober hat die katholische Kita St. Josef in Ilvesheim eine

Krippengruppe. Mit zehn neuen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist ein

wichtiges Gemeinschaftsprojekt von Kirche und Kommune Realität geworden. Die

Kirchengemeinde hatte als Bauherrin Vertreter:innen der Gemeinde, der Politik und der

Presse zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen.

Bei dem Vor-Ort-Termin haben Gabriele Brudermüller (Kindergartengeschäftsführerin der

Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim) und Irene Garrecht (Vorsitzende des

Bauausschusses der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena)

gemeinsam mit Bürgermeister Thorsten Walther als Vertreter der Kommune und Architekt

Marcel Noeding die neuen Räume vorgestellt. Gemeinsam erläuterten die

Kooperationspartner:innen den Projektverlauf. Das Kita-Team gab Einblicke in das

Betreuungskonzept, das die Krippenkinder nach und nach integriert. Aktuell sind die ersten

zwei Kinder bereits eingewöhnt. In den Folgemonaten kommt je ein weiteres Kind hinzu, so

dass bis zum Sommer die neuen Krippenplätze belegt sein werden. Auch für das kommende

Kindergartenjahr gebe es bereits Anmeldungen.

Gemeinschaftsprojekt für Familien vor Ort

„Kirche ist dort lebendig, wo Menschen füreinander da sind. Mit dieser neuen Krippengruppe

setzen wir ein Zeichen, dass uns die Familien am Herzen liegen“, betont Irene Garrecht. „Die

Erweiterung der Kita St. Josef ist ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit und

frühkindliche Bildung in Ilvesheim“, sagte Bürgermeister Walther. „Gemeinsam mit der

Kirchengemeinde konnten wir dieses Projekt partnerschaftlich umsetzen und damit zehn neue

Krippenplätze schaffen, die dringend gebraucht werden.“



Umbau im laufenden Betrieb

Die neue Krippengruppe entstand durch den Umbau eines separaten Gebäudeteils – ein

Konzept, das den laufenden Kindergartenbetrieb während der Bauphase ermöglichte. Der

Umbau wurde von Architekt Marcel Noeding (Siemer Ledoux Architekten, Mannheim) geplant

und begleitet. Im Zuge der Umgestaltung wurden der bisherige Essensraum und zwei

Nebenräume zu einem modernen Krippenbereich umgebaut – inklusive Wickelraum,

Schlafraum und separatem Sanitärbereich. Auch die Küche im Kindergartenbereich wurde

modernisiert.

Das Außengelände erhält bis Jahresende noch eine neue Spielzone für Kleinkinder, berichtet

der Architekt. Es sei eine große Gemeinschaftsleistung gewesen, betont Noeding. „Das Team

der Kita St. Josef hat sich hier mit ganz viel Weitblick eingebracht, sogar bei der Gestaltung

der Küche oder der Sanitärbereiche“, berichtet Noeding von den gemeinsamen

Teamsitzungen. Es sei ein wunderbares Miteinander gewesen, das dieses Projekt getragen

habe.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 200.000 Euro. Die Gemeinde Ilvesheim

übernahm 100 Prozent der direkten Kosten für die Krippengruppe, während sich die

Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena mit 15.000 Euro an den mittelbaren Kosten

beteiligte.

Neues Betreuungskonzept

Im Zuge der Umstrukturierung bietet die Kita St. Josef nun 75 Kindergartenplätze in drei

Gruppen – bei den Erdmännchen, Koalas und Giraffen – sowie in der neuen Pinguin-

Krippengruppe zehn Betreuungsplätze.

„Wir haben zwei Kindergarten-Kleingruppen aufgelöst – das war möglich, weil weniger Neuaufnahmen anstanden und viele Kinder in die Schule wechselten“, erläutert Gabriele Brudermüller. „So konnten wir den Übergang von fünf auf drei

Gruppen plus Krippe sanft gestalten.“ Mit der Umstrukturierung reduzierte sich die Zahl der

Kindergartenplätze also von 103 auf 75, gleichzeitig wurde das pädagogische Konzept

weiterentwickelt. „Unser Kita-Team hat die Veränderungen mit großem Einsatz getragen“, lobt

Brudermüller.

Kita mit Geschichte bereit für die Zukunft

Schon seit 1895 engagiert sich die Kirche in Ilvesheim für Kinder und Familien – 1895 noch

durch Ordensschwestern, heute durch engagierte Fachkräfte. Der Kindergarten St. Josef

wurde 1960 eröffnet und ist seitdem eine feste Größe in der Geschichte der Ortsgemeinde.

„Wir verknüpfen Geschichte und Zukunft – passen unser Angebot an, in modernen Räumen

und mit einem starken Team“, so Garrecht. Gleichzeitig bleibe der Anspruch: Kinder und

Familien zu stärken so die Vertreter:innen von Kita, Kirchengemeinde und Kommune.

Einen Tag der offenen Tür mit Gottesdienst, an dem alle Interessierten die neuen Räume

kennenlernen können, plant die katholische Kita St. Josef am 28. Februar 2026. schu

BU-Gruppenbild: Ilvesheimer Gemeinderäte werfen einen Blick in die neue Krippengruppe in der Katholischen

Kita St. Josef, die sie mit auf den Weg gebracht haben. Bild:kathma.de/Schuhmann

BU Impressionen: Einblicke in die neue Krippe in der katholischen Kita St. Josef, Ilvesheim. Bild:

kathma.de/Schuhmann

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 18:01