Ilvesheim – Start für die Pinguine: Neue Krippengruppe in Ilvesheim eröffnet

Ilvesheim – Kita St. Josef mit erweitertem Angebot für Familien / Tag der offenen Tür am 28. Februar geplant
Seit 1. Oktober hat die katholische Kita St. Josef in Ilvesheim eine
Krippengruppe. Mit zehn neuen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist ein
wichtiges Gemeinschaftsprojekt von Kirche und Kommune Realität geworden. Die
Kirchengemeinde hatte als Bauherrin Vertreter:innen der Gemeinde, der Politik und der
Presse zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen.
Bei dem Vor-Ort-Termin haben Gabriele Brudermüller (Kindergartengeschäftsführerin der
Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim) und Irene Garrecht (Vorsitzende des
Bauausschusses der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena)
gemeinsam mit Bürgermeister Thorsten Walther als Vertreter der Kommune und Architekt
Marcel Noeding die neuen Räume vorgestellt. Gemeinsam erläuterten die
Kooperationspartner:innen den Projektverlauf. Das Kita-Team gab Einblicke in das
Betreuungskonzept, das die Krippenkinder nach und nach integriert. Aktuell sind die ersten
zwei Kinder bereits eingewöhnt. In den Folgemonaten kommt je ein weiteres Kind hinzu, so
dass bis zum Sommer die neuen Krippenplätze belegt sein werden. Auch für das kommende
Kindergartenjahr gebe es bereits Anmeldungen.
Gemeinschaftsprojekt für Familien vor Ort
„Kirche ist dort lebendig, wo Menschen füreinander da sind. Mit dieser neuen Krippengruppe
setzen wir ein Zeichen, dass uns die Familien am Herzen liegen“, betont Irene Garrecht. „Die
Erweiterung der Kita St. Josef ist ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit und
frühkindliche Bildung in Ilvesheim“, sagte Bürgermeister Walther. „Gemeinsam mit der
Kirchengemeinde konnten wir dieses Projekt partnerschaftlich umsetzen und damit zehn neue
Krippenplätze schaffen, die dringend gebraucht werden.“
Umbau im laufenden Betrieb
Die neue Krippengruppe entstand durch den Umbau eines separaten Gebäudeteils – ein
Konzept, das den laufenden Kindergartenbetrieb während der Bauphase ermöglichte. Der
Umbau wurde von Architekt Marcel Noeding (Siemer Ledoux Architekten, Mannheim) geplant
und begleitet. Im Zuge der Umgestaltung wurden der bisherige Essensraum und zwei
Nebenräume zu einem modernen Krippenbereich umgebaut – inklusive Wickelraum,
Schlafraum und separatem Sanitärbereich. Auch die Küche im Kindergartenbereich wurde
modernisiert.
Das Außengelände erhält bis Jahresende noch eine neue Spielzone für Kleinkinder, berichtet
der Architekt. Es sei eine große Gemeinschaftsleistung gewesen, betont Noeding. „Das Team
der Kita St. Josef hat sich hier mit ganz viel Weitblick eingebracht, sogar bei der Gestaltung
der Küche oder der Sanitärbereiche“, berichtet Noeding von den gemeinsamen
Teamsitzungen. Es sei ein wunderbares Miteinander gewesen, das dieses Projekt getragen
habe.
Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 200.000 Euro. Die Gemeinde Ilvesheim
übernahm 100 Prozent der direkten Kosten für die Krippengruppe, während sich die
Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena mit 15.000 Euro an den mittelbaren Kosten
beteiligte.
Neues Betreuungskonzept
Im Zuge der Umstrukturierung bietet die Kita St. Josef nun 75 Kindergartenplätze in drei
Gruppen – bei den Erdmännchen, Koalas und Giraffen – sowie in der neuen Pinguin-
Krippengruppe zehn Betreuungsplätze.
„Wir haben zwei Kindergarten-Kleingruppen aufgelöst – das war möglich, weil weniger Neuaufnahmen anstanden und viele Kinder in die Schule wechselten“, erläutert Gabriele Brudermüller. „So konnten wir den Übergang von fünf auf drei
Gruppen plus Krippe sanft gestalten.“ Mit der Umstrukturierung reduzierte sich die Zahl der
Kindergartenplätze also von 103 auf 75, gleichzeitig wurde das pädagogische Konzept
weiterentwickelt. „Unser Kita-Team hat die Veränderungen mit großem Einsatz getragen“, lobt
Brudermüller.
Kita mit Geschichte bereit für die Zukunft
Schon seit 1895 engagiert sich die Kirche in Ilvesheim für Kinder und Familien – 1895 noch
durch Ordensschwestern, heute durch engagierte Fachkräfte. Der Kindergarten St. Josef
wurde 1960 eröffnet und ist seitdem eine feste Größe in der Geschichte der Ortsgemeinde.
„Wir verknüpfen Geschichte und Zukunft – passen unser Angebot an, in modernen Räumen
und mit einem starken Team“, so Garrecht. Gleichzeitig bleibe der Anspruch: Kinder und
Familien zu stärken so die Vertreter:innen von Kita, Kirchengemeinde und Kommune.
Einen Tag der offenen Tür mit Gottesdienst, an dem alle Interessierten die neuen Räume
kennenlernen können, plant die katholische Kita St. Josef am 28. Februar 2026. schu
BU-Gruppenbild: Ilvesheimer Gemeinderäte werfen einen Blick in die neue Krippengruppe in der Katholischen
Kita St. Josef, die sie mit auf den Weg gebracht haben. Bild:kathma.de/Schuhmann
BU Impressionen: Einblicke in die neue Krippe in der katholischen Kita St. Josef, Ilvesheim. Bild:
kathma.de/Schuhmann
Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 18:01