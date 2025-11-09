Heidelberg – Stromausfall in Ziegelhausen wieder behoben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. In Teilen von Heidelberg-Ziegelhausen kam es heute Nacht, am 8. November, gegen 1 Uhr zu einem Stromausfall. Grund war ein Brand in einer Trafostation in der Wilhelmsfelder Straße. Die Ursache für den Brand ist noch in Klärung.

Betroffen waren etwa 1500 Haushalte westlich der Peterstaler Straße sowie im Bereich der Wilhelmsfelder Straße.

Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg waren schnell vor Ort und konnten die Stromversorgung für den Großteil der betroffenen Haushalte gegen 2 Uhr wiederherstellen. Seit 5.15 Uhr sind alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 9. November 2025, 09:52