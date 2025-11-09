Hagenbach – Wohnungseinbruchsdiebstahl



Wörth/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem erneuten Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am 08.11.2025 in Hagenbach.

Demnach sind bislang unbekannte Täter über die vermutlich angekippte Balkontür in die im 1. Sock gelegene Wohnung eingedrungen und haben dort diverse Schränke durchwühlt. Die angekippte Tür konnte dabei leicht aufgehebelt werden. Die Polizei rät zu mehr Achtsamkeit, insbesondere in der dunklen Jahreszeit.

Quelle: Polizeidirektion Landau

