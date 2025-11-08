Speyer – Einbruch in Büroraum einer Bäckerei: Polizei sucht Zeugen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Dienstag, 04.11.2025, 13:00 Uhr, und Mittwoch, 05.11.2025, ca. 05:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Büroraum einer Bäckerei in der Lauergasse ein. Aus dem Raum wurde Bargeld in Höhe von 684 Euro entwendet.

Wer in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden: Tel. 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 21:16