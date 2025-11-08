Speyer – Adventskranzverkauf des Tierschutzvereins Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jedes Jahr lädt der Tierschutzverein Speyer auch in diesem November zum beliebten Adventskranzverkauf ein. In den Wochen zuvor treffen sich zahlreiche engagierte Ehrenamtliche, um in liebevoller Handarbeit Adventskränze, Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zu basteln. Jedes Stück ist ein Unikat – mit viel Herz und Kreativität gefertigt.



Der Verkauf findet am Samstag, den 22. November, von 10 bis ca. 14 Uhr im Tierheim Speyer (Mäuseweg 9) statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine stimmungsvolle Auswahl freuen und dabei gleichzeitig Gutes tun:

„Der Erlös aus dem Verkauf kommt ausschließlich unseren Tieren zugute“, betont Uwe Grimm, 1. Vorsitzender des Vereins.

Mit dem Kauf eines Adventskranzes oder Gestecks unterstützen Sie also direkt die Arbeit des Tierheims und helfen, den Tieren in Speyer eine bessere Zukunft zu schenken.

Foto:Artikel, die 2024 in den Verkauf kamen.

Quelle: Tierschutzverein Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 08:38