08.11.2025, 21:02 Uhr

Schifferstadt – Pferd verunglückt bei Reitunfall – Reiterin verletzt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, kam es am Freitagvormittag (07.11.2025) gegen 11:43 Uhr in einem Waldgebiet zu einem tragischen Reitunfall. Eine Reiterin war gemeinsam mit ihrem Pferd an einem Wassergraben unterwegs, als beide verunglückten. Die Frau verletzte sich dabei, konnte jedoch glücklicherweise schnell geborgen werden und wurde nicht unter dem Tier eingeklemmt.

Für das Pferd kam leider jede Hilfe zu spät – es verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften unter dem Einsatzstichwort H2.07 – Große Hilfeleistung im Einsatz und wurde bei der aufwendigen Bergung durch ein örtliches Bauunternehmen unterstützt.

Quelle Text / Bild: Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 21:02

﻿

