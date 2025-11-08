Rhein-Pfalz-Kreis – Polizei ermittelt nach mehreren Wohnungseinbrüchen

Rhein-Pfalz-Kreis – Otterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (07.11.2025) kam es in Otterstadt zwischen 18:00 und 22:20 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter mit Hebelwerkzeugen Zugang zu den Gebäuden, indem sie Türen und Fenster aufbrachen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich entwendet.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit der beginnenden dunklen Jahreszeit erneut darauf hin, die Sicherheitsvorkehrungen an Häusern und Wohnungen zu überprüfen. Zudem wird empfohlen, im eigenen Wohnumfeld aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen / Redaktion MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 21:13