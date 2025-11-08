  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neckargemünd – Frontalzusammenstoß auf der Ziegelhäuser Landstraße

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) wie die Polizei mitteilt kam es am 07.11.2025 gegen 16:50 Uhr auf der Ziegelhäuser Landstraße (L 534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem FIAT Doblo die L534 von Ziegelhausen in Richtung Kleingemünd, aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 35-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Skoda Enyaq die L534 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Beide Fahrzeuge drehten sich aufgrund des Aufpralls um 180 Grad, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Neckargemünd befreit. Anschließend wurde er schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 35-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Am FIAT Doblo entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro, am Skoda Enyaq entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die L534 in beide Richtungen bis ca. 22:30 Uhr gesperrt.

Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 08:25

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Mundenheim beherrscht weiter die Schlagzeilen – Einbruch in einen Kiosk in der Karolina-Burger-Straße

    • Ludwigshafen – Mundenheim beherrscht weiter die Schlagzeilen – Einbruch in einen Kiosk in der Karolina-Burger-Straße
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 kam es in der Karolina-Burger-Straße in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Einbruch in einen Kiosk. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Person gegen 04:35 Uhr gewaltsam Zutritt und entwendete Bargeld aus dem Verkaufsraum. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine Sicherheitsfirma bemerkte den Vorfall und alarmierte ... Mehr lesen»

      • Mutterstadt – Weihnachtszeit bei HENRY’s: Verkaufsoffener Sonntag am 9. 11. mit bis zu 50% Rabatt auch auf Schmuckoccasionen

    • Mutterstadt – Weihnachtszeit bei HENRY’s: Verkaufsoffener Sonntag am 9. 11. mit bis zu 50% Rabatt auch auf Schmuckoccasionen
      Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn sich in Mutterstadt Mode, Eleganz und Lebensfreude vereinen, lädt HENRY’s Auktionshaus im Gewerbegebiet Fohlenweide wieder zum besonderen Einkaufserlebnis ein. Am verkaufsoffenen Sonntag, 9. November, sind die Türen von 13 bis 18 Uhr geöffnet – für alle, die das Außergewöhnliche suchen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im weitläufigen FASHION-SALE erwartet ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Nachtrag: Medizinischer Notfall war verantwortlich für schweren Unfall in der Waldstraße

    • Mannheim – Nachtrag: Medizinischer Notfall war verantwortlich für schweren Unfall in der Waldstraße
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie bereits berichtet kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Waldstraße / Kasseler Straße in Mannheim. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer stand verkehrsbedingt mit einem BMW X1 an einer roten Ampel auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der Fahrzeugführer einen medizinischen Notfall, ... Mehr lesen»

      • Speyer – Adventskranzverkauf des Tierschutzvereins Speyer

    • Speyer – Adventskranzverkauf des Tierschutzvereins Speyer
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jedes Jahr lädt der Tierschutzverein Speyer auch in diesem November zum beliebten Adventskranzverkauf ein. In den Wochen zuvor treffen sich zahlreiche engagierte Ehrenamtliche, um in liebevoller Handarbeit Adventskränze, Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zu basteln. Jedes Stück ist ein Unikat – mit viel Herz und Kreativität gefertigt. Der Verkauf findet am ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Martinsfeiern und Umzüge

    • Mannheim – Martinsfeiern und Umzüge
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. St. Martin: “Weil Teilen die Welt heller macht” INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Martinsfeiern und Umzüge: Katholischen Kirchengemeinden erinnern an den Bischof von Tours Wer kennt ihn nicht – den heiligen Martin? Den römischen Soldaten im 4. Jahrhundert, der für seine Nächstenliebe berühmt wurde. Warum? Weil er an einem eiskalten Wintertag seinen warmen ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Auf zum „Espresso mit Eckart Würzner“ am Montag, 17. November, nach Kirchheim! Heidelbergs Oberbürgermeister lädt Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein

    • Heidelberg – Auf zum „Espresso mit Eckart Würzner“ am Montag, 17. November, nach Kirchheim! Heidelbergs Oberbürgermeister lädt Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Montag, 17. November 2025, von 16.30 bis 18 Uhr zum Austausch in das Seniorenzentrum Kirchheim in der Odenwaldstraße 4 ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ins Gespräch ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Schwerer Pkw Unfall – Ersthelfer reanimierten

    • Mannheim – Schwerer Pkw Unfall – Ersthelfer reanimierten
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Kasseler Straße / Waldstraße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Fußgängerampel. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach ersten Informationen musste der Fahrer von Ersthelfern reanimiert werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – 1000. Einbürgerungsurkunde des Jahres 2025 geht an Bilen Schulz – Dank Prozessoptimierung und Digitalisierung wird Ausländerbehörde effektiver

    • Heidelberg – 1000. Einbürgerungsurkunde des Jahres 2025 geht an Bilen Schulz – Dank Prozessoptimierung und Digitalisierung wird Ausländerbehörde effektiver
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ausländerbehörde im Amt für Bürgerservice und Zuwanderung der Stadt Heidelberg hat in den vergangenen Monaten Prozesse optimiert und neue digitale Lösungen eingeführt. Dadurch hat die Behörde in diesem Herbst einen neuen Meilenstein erreicht. Bürgermeisterin Martina Pfister überreichte bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus die 1000. Einbürgerungsurkunde des Jahres 2025 ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Kreativ ins Wochenende – Malworkshop im Jugendzentrum Oase

    • Heppenheim – Kreativ ins Wochenende – Malworkshop im Jugendzentrum Oase
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendförderung lädt am 21. November 2025 zu einem ganz besonderen Kreativworkshop ins Jugendzentrum Oase ein. Beim „Paint & Chill“ dreht sich von 15-19 Uhr alles um Farbe, Kreativität und gemeinsames Ausprobieren. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren. Nach einer kurzen Einführung wird gemeinsam der ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Star Wars Tag in der Stadtbücherei am 15. November

    • Heppenheim – Star Wars Tag in der Stadtbücherei am 15. November
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein galaktisches Erlebnis erwartet große und kleine Fans der weltbekannten Sternensaga in der Stadtbücherei Heppenheim. Am Samstag, den 15. November 2025, von 10 bis 12 Uhr, verwandelt sich die Bücherei in eine weit, weit entfernte Galaxie. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm rund um das Star Wars ... Mehr lesen»

