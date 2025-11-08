Mutterstadt – Weihnachtszeit bei HENRY’s: Verkaufsoffener Sonntag am 9. 11. mit bis zu 50% Rabatt auch auf Schmuckoccasionen

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn sich in Mutterstadt Mode, Eleganz und Lebensfreude vereinen, lädt HENRY’s Auktionshaus im Gewerbegebiet Fohlenweide wieder zum besonderen Einkaufserlebnis ein. Am verkaufsoffenen Sonntag, 9. November, sind die Türen von 13 bis 18 Uhr geöffnet – für alle, die das Außergewöhnliche suchen.

Im weitläufigen FASHION-SALE erwartet Besucherinnen und Besucher eine exklusive Auswahl an Designer- und Markenmode aus Boutique- und Lagerauflösungen. Ob elegante Herrenanzüge, modische Herbst- und Winterjacken, edle Markenschuhe oder stilvolle Accessoires – hier findet jeder sein neues Lieblingsstück. Ergänzt wird das Sortiment durch hochwertige Taschen, Reisekoffer und Designersonnenbrillen namhafter Hersteller.

Ein Highlight für Sammler und Eigentümer wertvoller Stücke ist der kostenlose Schätztag. Fachkundige Expertinnen und Experten begutachten Schmuck, Uhren, Kunstwerke, Antiquitäten oder Orientteppiche und geben seriöse Einschätzungen zu Wert und Verkaufschancen – selbstverständlich unverbindlich.

Darüber hinaus lohnt sich ein Besuch der Schmuckverkaufsausstellung vom 7. bis 9. November, bei der im Auftrag bekannter Hersteller edle Schmuck-Occasionen präsentiert werden. Besucher profitieren dabei von Preisvorteilen bis zu 50 Prozent.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Freitag: 9 – 18 Uhr

Samstag: 9 – 17 Uhr

Sonntag: 13 – 18 Uhr

Ein Bummel durch die stilvollen Räume von HENRY’s ist weit mehr als ein Einkauf – es ist ein sinnliches Erlebnis zwischen Glanz, Stil und Inspiration.

(Quelle / Text: MRN-News)

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 11:10