Mannheim – Nachtrag: Medizinischer Notfall war verantwortlich für schweren Unfall in der Waldstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Wie bereits berichtet kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Waldstraße / Kasseler Straße in Mannheim.

Ein 55-jähriger Fahrzeugführer stand verkehrsbedingt mit einem BMW X1 an einer roten Ampel auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der Fahrzeugführer einen medizinischen Notfall, weshalb er das Fahrzeug trotz Rotlicht der Ampel über die Kreuzung steuerte. Anschließend kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte u.a. mit einer Fußgängerampel und kam zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Neben den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst befanden sich die Berufsfeuerwehr Mannheim sowie die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim im Einsatz.

Der Verkehr auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal wurde während der Unfallaufnahme umgeleitet. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 08:51