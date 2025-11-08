Ludwigshafen – Mundenheim beherrscht weiter die Schlagzeilen – Einbruch in einen Kiosk in der Karolina-Burger-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 kam es in der Karolina-Burger-Straße in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Einbruch in einen Kiosk. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Person gegen 04:35 Uhr gewaltsam Zutritt und entwendete Bargeld aus dem Verkaufsraum.

Eine Sicherheitsfirma bemerkte den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen.

Die Polizei Ludwigshafen bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden – telefonisch unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 11:17