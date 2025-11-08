Ludwigshafen – Jugendlicher wirft Böller auf vorbeifahrende Autos – Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (07.11.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf mehrfach Böller auf vorbeifahrende Fahrzeuge.

Der junge Täter wird als etwa 14 bis 21 Jahre alt, klein und stämmig beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug eine weiße Daunenjacke.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, deren Fahrzeuge möglicherweise getroffen wurden oder die Angaben zur Identität des Jugendlichen machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 22:38