Ludwigshafen – Aggressiver Mann attackiert Fahrzeuge und Passanten am Winterdorf – Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend (07.11.2025) kam es in der Innenstadt am Winterdorf an der Rheingalerie am Platz der Deutschen Einheit, zu mehreren gefährlichen Zwischenfällen. Gegen 22:45 Uhr löste sich ein 28-jähriger Mann aus einer Gruppe und rannte plötzlich auf die Rheinuferstraße, wo er auf mindestens zwei vorbeifahrende Fahrzeuge einschlug.

Darüber hinaus trat der Mann gegen einen vorbeifahrenden Radfahrer und versuchte, einen Lieferdienstfahrer anzugreifen, der jedoch rechtzeitig ausweichen konnte. Die Gruppe, aus der der Angreifer kam, flüchtete zunächst in Richtung Ludwigsplatz, konnte aber kurze Zeit später durch Polizeikräfte gestellt und kontrolliert werden.

Der 28-Jährige sowie zwei Begleiter zeigten sich laut Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ. Gegen den Haupttäter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder mögliche Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst betroffen waren. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 21:37