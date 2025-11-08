Landau – Oberhausen – Schwerer Unfall zwischen Pkw und Regionalbahn

Landau – Oberhausen / Bad Bergzabern/ Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmorgen kam es kurz vor 10 Uhr bei Oberhausen (Landkreis Südliche Weinstraße) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. Ein 78-jähriger Autofahrer war auf einem Feldweg nördlich des Ortes unterwegs und wollte die Gleise in Richtung Oberhausen überqueren. Dabei übersah er offenbar eine herannahende Regionalbahn in Fahrtrichtung Bad Bergzabern, worauf es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Aufprall löste die Bahn automatisch eine Notbremsung aus. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lokführer stand unter Schock und wurde ebenfalls betreut. Die neun Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Bad Bergzabern auch Kräfte der Bundespolizei Kandel, mehrere Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sowie der Rettungsdienst. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Quelle: Polizeidirektion Landau | Redaktion MRN-News

