Germersheim – Fahrzeug überschlägt sich, Fahrzeuginsassen flüchten

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 8. November 2025 wurde der Polizei Germersheim kurz nach Mitternacht ein Verkehrsunfall im Bereich Werftstraße gemeldet, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hatte.

Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten unmittelbar nach dem Unfallgeschehen zu Fuß vom Unfallort. Da zunächst unklar war, ob und wie schwer die Personen verletzt waren, wurde der Nahbereich mit Unterstützung einer Drohne der Feuerwehr abgesucht. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg.

Etwa eine Stunde später meldete sich ein 19-jähriger Mann aus Germersheim, um einen Diebstahl zu seinem Nachteil anzuzeigen. Während der Anzeigenaufnahme verwickelte sich der junge Mann in Widersprüche. Zudem wies er Gesichtsverletzungen auf und stand mit 1,38 Promille unter Alkoholeinfluss.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 19-Jährigen mutmaßlich um den Fahrzeugführer des verunfallten Wagens handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Halter des Fahrzeugs gab an, dass der 19-Jährige den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen habe. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 8. November 2025, 16:40